Kayseri’de FETÖ/PDY üyeleri yakalandı

ŞAHISLARIN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON DÜZENLENDİ

Kayseri’de gerçekleştirilen polis operasyonlarında, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan’ toplamda 6 yıl 3 ay ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan iki kişi gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için belirlenen adreslerde operasyon gerçekleştirdi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER

Operasyonlarda, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.T. (57) ve 5 yıl hapis cezasıyla aranan M.Y. (52) yakalandı. Gözaltına alınan iki kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Amazon Koruma İçin Bölgesel İşbirliği

Bogota'da yapılan OTCA Devlet Başkanları Zirvesi'nde Amazon ormanlarının korunması için Bogota Bildirisi onaylandı. Zirvede iklim değişikliği, yerli hakları ve biyolojik çeşitlilik üzerine ortak taahhütler verildi.
Tavşanlı’da Yangın Üç Eve Sıçradı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangın rüzgar nedeniyle 2 eve daha yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, 3 evde önemli hasar oluştu.

