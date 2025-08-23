Kayseri’de FETÖ/PDY üyeleri yakalandı

ŞAHISLARIN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON DÜZENLENDİ

Kayseri’de gerçekleştirilen polis operasyonlarında, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan’ toplamda 6 yıl 3 ay ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan iki kişi gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için belirlenen adreslerde operasyon gerçekleştirdi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER

Operasyonlarda, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.T. (57) ve 5 yıl hapis cezasıyla aranan M.Y. (52) yakalandı. Gözaltına alınan iki kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.