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Kayseri’de FETÖ Şüphelisi İhraç Akademisyen Yakalandı

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POLİS EKİPLERİ FETÖ ÜYESİNİ YAKALADI

Kayseri’de gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ’nün sözde akademisyen ünitesinin sorumlusuna yönelik bir çalışma yapıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için harekete geçti. Hakkında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş haps cezası olan ve örgütte ‘akademisyen ünitesi sorumlusu’ olarak görev yapan bylock kullanıcısı ihraç öğretim görevlisi F.D. (49) tespit edildi.

OPERASYON SONUCUNDA GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, F.D.’ye ait adresi belirleyerek bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda, saklandığı evinde yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.D., cezaevine teslim edilmek üzere gönderildi.

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