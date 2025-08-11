Kayseri’de FETÖ Üyesi Astsubay Yakalandı

POLİS EKİPLERİ ARANAN FETÖ ÜYESİNİ YAKALADI

Kayseri’de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi ihraç astsubay ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan bireylerin yakalanması için yoğun bir çalışma yürüttü.

FETÖ ÜYESİ İHRAÇ ASTSUBAY CEZAEVİNE GÖNDERMEDİ

Ekiplerin titiz çalışmalarında, 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi ihraç astsubay V.B. (43) yakalandı. Gözaltı işlemleri sonrasında V.B. adli süreçlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.