Kayseri’de FETÖ Üyesi Yakalandı

FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

Kayseri’de polis ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir FETÖ üyesini yakaladı. Alınan bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, aranan şahısların tespit edilip yakalanması için bir operasyon düzenliyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Gerçekleştirilen operasyonda, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 aylık hapis cezası bulunan 45 yaşındaki M.T. gözaltına alındı. M.T. gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Zerzevan Kalesi’nde Gözlem Etkinliği Yapıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, Perseid meteor yağmuru için gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar, tarihi mekanın huzurunda doğa olayını izledi.
Yahşihan’da Üç Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlüyü yakaladı ve cezaevine gönderdi.

