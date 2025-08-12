Kayseri’de FETÖ Üyesi Yakalandı

FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

Kayseri’de polis ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir FETÖ üyesini yakaladı. Alınan bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, aranan şahısların tespit edilip yakalanması için bir operasyon düzenliyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Gerçekleştirilen operasyonda, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 aylık hapis cezası bulunan 45 yaşındaki M.T. gözaltına alındı. M.T. gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.