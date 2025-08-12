Kayseri’de FETÖ üyesi yakalandı

POLİS EKİPLERİ FETÖ ÜYESİNİ YAKALADI

Kayseri’de, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir FETÖ üyesi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, aranan şahısları tespit etmek için operasyon gerçekleştirdi.

FETÖ ÜYESİ YETKİLİLER TARAFINDAN YAKALANDI

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (45) ele geçirildi. M.T., yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.