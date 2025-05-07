Haberler

Kayseri’de Firari Hükümlü Yakalandı

HIRSIZLIK SUÇUNDAN FIRARİ HÜKMÜNLÜ YAKALANDI

Kayseri’de, “hırsızlık” suçuyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan bir firari hükümlü yakalanıyor. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar sonucunda, “hırsızlık” suçundan 22 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.K. (26), gizlendiği ikamette tespit edilip ele geçirildi.

HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim ediliyor. Bu olay, güvenlik güçlerinin suçla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yeni Görev Veysel Eroğlu’na Verildi

Veysel Eroğlu, yeni göreviyle Irak Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararla bu görev resmen başladı.
Haberler

(BE) – BEDAŞ, Elektrik Kesintisi Olmadığını Açıkladı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., CHP'nin mitingi sırasında yaşandığı iddia edilen elektrik kesintilerini reddetti ve Beyazıt Meydanı'nda herhangi bir kesinti olmadığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.