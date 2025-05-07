Kayseri’de Firari Hükümlü Yakalandı

HIRSIZLIK SUÇUNDAN FIRARİ HÜKMÜNLÜ YAKALANDI

Kayseri’de, “hırsızlık” suçuyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan bir firari hükümlü yakalanıyor. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar sonucunda, “hırsızlık” suçundan 22 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.K. (26), gizlendiği ikamette tespit edilip ele geçirildi.

HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim ediliyor. Bu olay, güvenlik güçlerinin suçla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.