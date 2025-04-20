KAYSERİ’de G.A. Ramazan’ı Vurdu

KAYSERİ’DE SİLAHLI SALDIRI

Kayseri’de husumetlisi G.A. tarafından bir pastanede alışveriş yaptığı esnada tabancayla vurulan Ramazan Toprak, hastanede gördüğü tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Bağdat Caddesi’nde yer alan bir pastanede gerçekleşti. G.A., aralarında geçmişe dayanan husumet bulunan Ramazan Toprak’ın yanına yaklaşarak tabancayla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden çevredekiler, hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yaralanan Toprak, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne acil olarak kaldırıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaçan şüpheli G.A., bir süre sonra kendi isteğiyle polis merkezine giderek teslim oldu. Ne yazık ki, Ramazan Toprak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Toprak’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak G.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.