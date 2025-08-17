Haberler

Kayseri’de “Gazze İçin Kermes” Düzenlendi

KAYSERİ’DE DAYANIŞMA KERMESİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Kayseri’de gerçekleştirilen “Gazze İçin Dayanışma Kermesi” büyük ilgiyle karşılandı. Kermes, Battalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin öncülüğünde Melikgazi Belediyesi Semt Pazarı’nda yapıldı. Kermeste, kadınların evde hazırladıkları yemekler, yaptıkları hediyelik eşyalar ve çeşitli malzemeler satışa sunuldu.

Kermesten elde edilen gelir, Türk Kızılay ile Gazze halkına yardım olarak gönderilecek. Dernek Başkanı Savaş Serkuş, AA muhabirine verdiği bilgiyle kermesi, Gazze’de zulüm çeken insanlara destek amaçlı düzenlediklerini ifade etti. Kermeste, tekstil ürünleri, ev yemekleri ve yöresel lezzetler bulunduğunu belirten Serkuş, “Çocuklar için de oyuncak reyonumuz var. Vatandaşlardan yoğun ilgi var. Geliri, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze’ye yollayacağız. İnşallah göndereceğimiz para orada bir merhem olur.” diye konuştu.

Rica Apriyanti Evlendi, Eyüp Aslan

Endonezya'dan Trabzon'a gelen Rica Apriyanti, Eyüp Aslan ile lojistik sektöründe evlilik gerçekleştirdi. Nikah töreninde ailelerin katılımıyla duygusal anlar yaşandı.
Sakarya’da Farklı Noktalarda Kazalar

Sakarya'da geçen ay yaşanan trafik kazaları, ışık ihlalleri, hatalı dönüşler ve aşırı hız nedeniyle kaydedildi. Neyse ki, kazalarda yaralanan olmadı, yalnızca maddi hasarlar oluştu.

