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Kayseri’de Gece Sağanak Çalışmaları Başladı

SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Kayseri’de, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda mahsur kalan araçların kurtarılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Kentin çeşitli cadde, sokak ve yollarında su birikintileri meydana geldi.

POLİS EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALIYOR

Polis ekipleri, bazı kavşaklarda önlem alarak sürücüleri trafikte daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Su seviyesinin yükseldiği noktalarda yapılan çalışmalar sürekli olarak devam ediyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İTFAİYE EKİPLERİ GÖREVDE

Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri, su baskınlarının meydana geldiği alanlardaki tahliye işlemlerini yürütüyor. Ekiplerin, su birikintilerinin tahliyesinin ardından mahsur kalan araçları bulundukları yerden çıkarma işlemleri de sürüyor.

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