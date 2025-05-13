Kayseri’de Gece Sağanak Nedeniyle Çalışma Başlatıldı

GECE SAATLERİNDE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Kayseri’de gece saatlerinde meydana gelen sağanak yağış sebebiyle yollarında mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışmalar başladı. Kent genelinde sağanak dolayısıyla cadde, sokak ve yollarda su birikintileri oluştu.

POLİS EKİPLERİ TEDBİRLER ALDI

Polis ekipleri, meydana gelen olumsuzluklar dolayısıyla bazı kavşaklarda önlem alarak sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İTFAİYE EKİPLERİ GÖREVDE

Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerdeki tahliye işlemlerini sürdürüyor. Ekipler, su birikintilerinin tahliyesinin ardından, mahsur kalan araçları bulundukları yerden çıkaracak.