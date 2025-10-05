Kayseri’de Gelinlik Üzerine Uyuşturucu Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE KARŞI YÜRÜTÜLEN OPERASYON

Kayseri’de gerçekleştirilen bir operasyonda, durdurulan bir takside gelinlik elbise üzerine işlenmiş 25 kilogram uyuşturucu madde bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceğine dair bilgi aldı ve buna yönelik istihbarat çalışmaları başlattı.

ÜZERİNDEKİ UYUŞTURUCUYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar neticesinde bir taksi durduruldu. Taksi içerisindeki bavulda, 2 adet gelinlik elbise üzerinde boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.