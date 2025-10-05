Kayseri’de Genç İntihar Etti Babası Ölmüştü

GENÇ İNTİHAR ETTİ

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaklaşık üç ay önce babası ölen bir genç, intihar etti. Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesinde yer alan Mithatpaşa Mahallesi Uzunpınar Sokak’taki 11 katlı bir binada yaşayan F.D. (20), kardeşi tarafından binanın bodrum katında asılı durumda bulundu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri F.D.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından gencin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

BABASI KAYBOLDUĞUNDA ARANMIŞTI

F.D.’nin babası M.D.’nin bir ay boyunca kayıp olarak arandığı ve 21 Temmuz tarihinde Develi ilçesine bağlı Erciyes Tekir Yaylası’nda bir otel inşaatı yakınlarında ölü bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma açıldı.