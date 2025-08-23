Kayseri’de Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Kayseri’de 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, yapılan bir operasyonla yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, görevleri gereği kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanması için yoğun bir çaba gösteriyor.

ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, ‘hırsızlık’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından toplamda 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. (36), gizlendiği adreste tespit edilerek ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Y., daha sonra cezaevine teslim edildi.