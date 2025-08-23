Haberler

Kayseri’de Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri’de 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, yapılan bir operasyonla yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, görevleri gereği kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanması için yoğun bir çaba gösteriyor.

ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, ‘hırsızlık’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından toplamda 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. (36), gizlendiği adreste tespit edilerek ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Y., daha sonra cezaevine teslim edildi.

Malatya’da İki Araç Çarpıştı, İki Yaralı

Malatya-Elazığ karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.
Malatya’da Trafik Kazası Oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir trafik kazasında hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Facia sonucunda dört kişi yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

