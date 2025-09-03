Kayseri’de Hava Ateşi, 4 Tabanca Ele Geçirildi

HAVA ATEŞİ İHBARI ÖNCESİ POLİS GÖREVE KOŞTU

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, vatandaşlar tarafından yapılan havaya ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti. Ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 42 adet fişek ele geçirdi.

İNCELEMELER VE GÖZALTI

Olay, Yunus Emre Mahallesi’nde yer alan bir galeri dükkanından geldi. İhbarı aldıktan sonra kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, dükkanın önünde 5 adet boş fişek buldu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, dükkan içinde ve çevresinde detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, elde edilen 4 ruhsatsız tabanca ve 42 dolu fişekle birlikte olaya karışan 2 şahıs gözaltına alındı. Gözaltındaki şahısların işlemleri devam ediyor.