Haberler

Kayseri’de Hava Ateşi, 4 Tabanca Ele Geçirildi

HAVA ATEŞİ İHBARI ÖNCESİ POLİS GÖREVE KOŞTU

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, vatandaşlar tarafından yapılan havaya ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti. Ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 42 adet fişek ele geçirdi.

İNCELEMELER VE GÖZALTI

Olay, Yunus Emre Mahallesi’nde yer alan bir galeri dükkanından geldi. İhbarı aldıktan sonra kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, dükkanın önünde 5 adet boş fişek buldu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, dükkan içinde ve çevresinde detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, elde edilen 4 ruhsatsız tabanca ve 42 dolu fişekle birlikte olaya karışan 2 şahıs gözaltına alındı. Gözaltındaki şahısların işlemleri devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Beyoğlu’nda Elektrik Kesintisi Açıklandı

Beyoğlu'nda 3 Eylül'de gün boyunca sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintinin nedeni ve bitiş saati hakkında detaylar merakla bekleniyor.
Haberler

Kocasinan’da Otomobil Tramvay Yoluna Uçtu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobil tramvay yoluna uçarak direğe çarptı. Kaza sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.