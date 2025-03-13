Kayseri’de Hibrit Araç Eğitim Merkezi Kuruluyor

HİBRİT/ELEKTRİKLİ ARAÇ MERKEZİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Yeşil Gelecek İçin Hibrit/Elektrikli Araç Tamir, Eğitim ve Bakım Merkezi projesi ile ilgili detayları paylaştı. Odakır, “Türkiye’de, Kayseri’de ve bölgemizde ilk olacak yüzde 50’si hibe olan 13 milyon TL’lik geleceğin projesinde çalışmalarımız hızla devam ediyor” dedi. KESOB, 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde ORAN Kalkınma Ajansı’na sunmuş olduğu bu projeye Bakanlık tarafından yüzde 50 hibe desteği verilmişti. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından projeye resmi imzalar, Kayseri Valiliği’nde Vali Gökmen Çiçek’in katılımıyla düzenlenen toplantıda atıldı. Odakır, şehre önemli bir katkı yapacak olan proje hakkında bilgi vererek, “Elektrikli ve hibrit araçların kullanımı ve tercihi artarken, bu araçların tamir, bakım ve onarım ihtiyaçları da artıyor” şeklinde konuştu. Kayseri’de bu ihtiyacın karşılanamadığını belirten Odakır, “Herhangi bir markanın elektrikli veya hibrit aracında arıza meydana geldiğinde, Kayseri’de başvuracak bir yer yoktu, farklı illere götürülüyordu” ifadesini kullandı.

EĞİTİM HİZMETLERİ VE İSTİHDAM OLANAKLARI

Bunun yanı sıra, merkezde hem teorik hem de pratik eğitimler verilecek. Teorik eğitimler ile birlikte atölyelerde uygulamalı eğitimler de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Projede, sektörde hali hazırda çalışan kişiler eğitime dahil edilecek ve öğrenci mezun oldukça yeni öğrenciler kabul edilecek. Ayrıca, mezun olanlara onaylı sertifikalar verilecek. Merkeze eğitim desteği sunacak olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile istihdam konusundaki desteklerini sürdürecek olan İŞKUR İl Müdürlüğü, projeye katkıda bulunacaklar. KESOB’un yürütücüsü olduğu proje kapsamında Oto Sanatkarlar Odası ve Oto Servisleri Sanayi Sitesi Kooperatifi de yer alıyor. Bu iki kurum da projeye destek sunarak sektöre katkı sağlayacak.

YATIRIM HEYECANI VE GİZLİ İŞ BİRLİKLERİ

Projenin genç işsizlik ve genç kadın istihdamı konusuna da önemli katkılar sunması hedefleniyor. KESOB Başkanı Odakır, projeye duyduğu heyecanı paylaşarak, “Yüzde 50 oranında hibe almaya layık görülen projemizi her ortamda duyuruyoruz. Projemiz sayesinde nitelikli bir hizmet sunacağız” dedi. Ayrıca, Odakır, çeşitli firmalarla yapmış oldukları yazışmalara değinerek, “TOGG, Toyota ve BYD ile projemizi anlatarak elektrikli ve hibrit araç konusunda taleplerde bulunduk ve olumlu dönüşler almayı umuyoruz” şeklinde konuştu.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR VE TEŞEKKÜRLER

Odakır, projedeki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtip, “Şehrimiz bu merkeze sahip çıkacak. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere, ORAN Kalkınma Ajansı yetkililerine, desteklerini esirgemeyen Vali Gökmen Çiçek’e, proje danışmanım Gonca Ertuğrul hanıma ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz” ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.