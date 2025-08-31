Gündem

Kayseri’de Hırdavatçıda Yangın Fabrikaya Sıçradı

kayseri-de-hirdavatcida-yangin-fabrikaya-sicradi

YANGININ ÇIKTIĞI YERDEKİ OLAYLAR

Organize Sanayi Bölgesi 12’nci Cadde üzerinde hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde saat 15.30 civarında yangın meydana geldi. İddialara göre, iş yerinin önünde yakılan mangalın etkisiyle alevler kısa sürede yükseldi ve yan tarafta bulunan mobilya aksesuarları üreten fabrikaya sıçradı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olayın hemen ardından durumu fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirilerek olay yerine ulaştı. Şu an için ekiplerin yangına müdahale faaliyetleri devam etmekte.

ÖNEMLİ

Gündem

Arda Ünyay, Takipteki Yıldız Futbolcu

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Arda Ünyay, İtalyan medyası tarafından takip edilen uluslararası kulüplerin ilgisini çekti. Gelişmeler merakla bekleniyor.
Flaş

Ordu Yazıyorsa Ülkeyi Unutun!

Ordu kimliğine sahip kişilerin Japonya'ya girişi zorlaşıyor. Bunun sebepleri ve ayrıntılar merak konusu oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.