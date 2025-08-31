Kayseri’de Hırdavatçıda Yangın Fabrikaya Sıçradı

YANGININ ÇIKTIĞI YERDEKİ OLAYLAR

Organize Sanayi Bölgesi 12’nci Cadde üzerinde hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde saat 15.30 civarında yangın meydana geldi. İddialara göre, iş yerinin önünde yakılan mangalın etkisiyle alevler kısa sürede yükseldi ve yan tarafta bulunan mobilya aksesuarları üreten fabrikaya sıçradı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olayın hemen ardından durumu fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirilerek olay yerine ulaştı. Şu an için ekiplerin yangına müdahale faaliyetleri devam etmekte.