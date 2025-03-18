Kayseri’de Hırsızlar Suçüstü Yakalandı

POLİS EKİPLERİ HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALADI

Kayseri’de gerçekleştirilen polis operasyonunda, iki şüpheli hırsızlık suçuyla suçüstü yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü-Melikgazi Ekipler Amirliği devriye görevinde bulunduğu sırada, park halinde bulunan bir araçta şüpheli hareketlilik fark etti.

SUÇ KAYITLARI BULUNAN ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerde, hakkında 17 suç kaydı bulunan E.K. (31) ve 8 suç kaydı olan G.D. (33) ile başka bir şüpheli A.K. (39), ikametten hırsızlık yaparken yakalandı. Şahısların bulundukları araçta yapılan aramada 2 adet oto teyibi ve 1 adet akü ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Bulunan eşyalar, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Yakalanan şahıslarla ilgili gerekli adli süreç başlatıldı.