Haberler

Kayseri’de Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

POLİS EKİPLERİ OLAYI AYDINLATTI

Kayseri’de üç yıl önce meydana gelen bir hırsızlık vakası, polis ekiplerinin titiz çalışmalarıyla aydınlatıldı. 2022 yılında bir kuyumcudan iki altın kolye çalan hırsız, yıllar sonra yakalandı.

HIRSIZLIK OLAYI VE YAKALAMA SÜRECİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, geçmişteki faili meçhul dosyaları aydınlatmak ve aranan şahısları yakalamak amacıyla yoğun bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, 2022 yılında Cumhuriyet Mahallesi’nde bir kuyumcudan 15 gram ağırlığındaki iki kolyeyi çalarak ‘açıktan hırsızlık’ suçunu işleyen A.E. tespit edildi ve yakalandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Arsuz’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, elektrik tellerinde çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ağaçlık alandan ormana sıçrama yaşandı.
Haberler

Menteşe’ye Molotof Kokteyli Atıldı

Menteşe'de CHP'li Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın aile evine molotof kokteyli atıldı. Olayla bağlantılı iki kişi arıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.