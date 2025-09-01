Kayseri’de Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

KAYSERİ’DE HIRSIZLIK OLAYI AÇIKLANDI

Kayseri’de, 3 yıl önce meydana gelen bir hırsızlık vakası polis tarafından aydınlatıldı. 2022 yılında bir kuyumcudan çalınan 15 gram ağırlığında iki altın kolyenin hırsızı, 3 yıl sonra yakalanmayı başardı.

EMNİYET EKİPLERİ SORUŞTURMA YAPTI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, geçmiş yıllarda gerçekleşen faili meçhul dosyaları aydınlatmak ve aranan şahısları yakalamak için yoğun bir çalışma yürüttü. Yapılan bu çalışmalar sonucunda, 2022 yılında Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir kuyumcudan iki altın kolyeyi çalan A.E. tespit edilerek yakalandı.