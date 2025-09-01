Kayseri’de Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

FAILİ MEÇHUL HIRSIZLIK OLAYININ AYDINLATILMASI

Kayseri’de 3 yıl önce gerçekleşen faili meçhul hırsızlık olayı, polis ekipleri tarafından çözüme kavuşturuldu. 2022 yılında bir kuyumcudan 15 gram ağırlığında iki altın kolyeyi çalan hırsız, üzerinden 3 yıl geçtikten sonra yakalandı.

POLİS EKİPLERİ YENİDEN GÖREVDE

Elde edilen bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, geçmiş yıllara ait faili meçhul dosyaların çözülmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü. Yapılan bu çalışmalarda, 2022 yılında Cumhuriyet Mahallesi’nde bir kuyumcudan iki adet, toplam 15 gram ağırlığında altın kolyeyi çalarak ‘açıktan hırsızlık’ olayını gerçekleştiren A.E. tespit edilip yakalandı. A.E.’nin işlemleri devam ediyor.