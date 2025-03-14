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Kayseri’de Hırsızlık Operasyonu: 14 Gözaltı

OPERASYONLA GÖZALTILAR YAPILDI

Kayseri’de polis ekipleri, hırsızlık suçlarıyla ilgili aranan şahıslara yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda toplamda 14 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, şehirdeki farklı tarihlerde işlenen hırsızlık vakalarından ötürü aranan şahısların saklandıkları yerlere yönelik planlı bir girişimde bulundu.

KİMLER TUTUKLANDI?

Operasyona özel harekat polislerinin de dahil olduğu belirtildi. Yakalanan 14 kişi, gizlendikleri adreslerde gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Yapılan mahkeme değerlendirilmesinin sonunda, şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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