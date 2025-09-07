Haberler

Kayseri’de Hırsızlık Suçlusu Yakalandı

POLİS EKİPLERİ YAKALADI

Kayseri’de gerçekleştirilen polis operasyonları sonucunda, ‘hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş 13 yıl 5 ay 24 gün hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Alınan bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, aranan şahısların tespit edilmesi için saklandıkları adreslere eş zamanlı bir operasyon düzenledi.

HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS TESLİM EDİLDİ

Operasyonlar sırasında, ‘hırsızlık’ suçundan 13 yıl 5 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılan O.Ş. (34) isimli şahıs ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Ş.’nin işlemleri tamamlanarak cezaevine teslim edildi.

