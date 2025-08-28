Haberler

Kayseri’de Hırsızlık Suçundan Kadın Yakalandı

HIRSIZLIK SUÇUNDAN YARGILANAN KADIN YAKALANDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘hırsızlık’ suçundan 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir kadını yakaladı. Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, il genelinde asayiş olaylarının önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda, M.Ö. hakkında toplam 13 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilerek yakalandı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER SONRASI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı bir açıklamada “Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecek” ifadelerine yer verdi.

