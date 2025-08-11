Kayseri’de Hırsızlık Suçundan Yakalandı

HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Kayseri’de gerçekleştirilen polis çalışmaları sonucunda, ‘hırsızlık’ suçundan toplamda 9 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların tespit edilmesi için çalışma yürüttü.

POLİS EKİPLERİ FALAN HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Yapılan araştırmalar neticesinde, ‘hırsızlık’ suçundan 9 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan 21 yaşındaki M.G. yakalandı. Gözaltına alınan M.G. hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının ardından, cezaevine teslim edildi.