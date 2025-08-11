Haberler

Kayseri’de Hırsızlık Suçundan Yakalandı

HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Kayseri’de gerçekleştirilen polis çalışmaları sonucunda, ‘hırsızlık’ suçundan toplamda 9 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların tespit edilmesi için çalışma yürüttü.

POLİS EKİPLERİ FALAN HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Yapılan araştırmalar neticesinde, ‘hırsızlık’ suçundan 9 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan 21 yaşındaki M.G. yakalandı. Gözaltına alınan M.G. hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının ardından, cezaevine teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çerkezköy’de Silahlı Soygun Gerçekleşti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir büfeyi soyan 19 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı, saçlarını kestirerek gizlenmeye çalıştı ancak polis ekipleri tarafından hızla yakalandı.
Haberler

Batman’da Dondurma Hırsızlığı Yaşandı

Sason'daki bir marketin dondurma dolabından hırsızlık yapan üç kişinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Market sahibi, gençlerin bu davranışını üzülerek değerlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.