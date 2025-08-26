Kayseri’de Hırsızlıkta Yüzde 61 Azalma

KAYSERİ’DE HIRSIZLIKTA AZALMA VAR

Kayseri Ticaret Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda söz alan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kayseri’de evden hırsızlıkta yüzde 61’lik bir azalma var” dedi. Çiçek, “Kalacak mısınız gidecek misiniz?” sorusuna “Kayseri’de kalacağım gibi görünüyor” cevabını verdi. KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Gökmen Çiçek, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program başladı.

KÜRESEL EKONOMİDE BELİRSİZLİKLER

Açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, küresel ekonominin belirsizliklerle sarsıldığını ve “Küresel ticaret son yıllarda adeta bir kaotik dönemden geçiyor. Ticaret savaşları, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi ve jeopolitik riskler bunların başında geliyor. Ticaretin normal akışından bahsetmek neredeyse imkansız hale geldi” dedi. Gülsoy, lojistik ve enerji maliyetlerindeki ani yükselişlerin dünya ticaretini etkilediğini belirtti. “Küresel piyasada var olmak için katma değerli üretim, pazar çeşitliliği ve yenilikçilikle rekabet etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ’NİN GÜCÜ

Kayseri olarak zorluklarla başa çıkabilecek girişimci bir ruh ve üretim kabiliyetine sahip olduklarına dikkat çeken Gülsoy, alternatif pazarlara yönelmenin, yüksek teknoloji ve dijitalleşmeye yatırım yapmanın artık bir zorunluluk olduğunu vurguladı. “Küresel ticarette yaşanan kaotik süreç, risklerin yanı sıra fırsatlar da sunuyor. Kayseri, coğrafi konumu ve genç nüfusuyla bu dönemde güvenli liman olabilir” dedi.

Gülsoy, gurbetçilerin ticaret üzerindeki olumlu etkilerine de vurgu yaptı. “Gurbetçilerimizin ticaretimize müthiş katkıları var. Bu yıl gurbetçi bereketi yaşadık. Anavatanlarına gelen gurbetçilerimizin her sektörde olumlu etkileri oldu” şeklinde konuştu.

Kayseri Ticaret Odası’nın şehrin her meselesiyle ilgilendiğine dikkat çeken Vali Çiçek, “Gerçekten şehrin kalbi olan bu oda, her konuda elini taşın altına koymak isteyen insanların bulunduğu bir yapı” dedi. Vali Çiçek, şehrin güvenlik durumunun ticaretle doğrudan bağlantılı olduğu belirtti.

ASAYİŞTEKİ GELİŞMELER

Kayseri’deki asayiş olaylarıyla ilgili bilgiler veren Çiçek, “Evden hırsızlıkta yüzde 61’lik bir azalma var. Kasten öldürme suçlarında yüzde 24 azalma oldu. Bu azalmaları görmek beni mutlu ediyor” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, intihar oranlarının hala istenilen seviyeye ulaşmadığını dile getirdi.

KAYSERİ SEVGİSİ

Vali Çiçek, Kayseri’de kalma isteğiyle ilgili olarak, “Kayseri’de kalacağım gibi görünüyor. Kalmaktan da memnunum. Kayseri’ye başka bir sevdam var” dedi. Çiçek, sokakta gördüğü insanları öz annesi ve babası gibi gördüğünü, Kayseri’de çalıştığı için Allah’a şükrettiğini belirtti.