Kayseri’de İhracatçılar Birliği Kurulacak

ziyaretlerin amaçları

MÜSİAD Kayseri Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Kayseri milletvekilleriyle bir araya gelerek, kentin geleceği için kritik konuları tartıştı. Gerçekleştirilen ziyaretler sırasında, önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Dursun Ataş ve Bayer Özsoy ile birlikte Kayseri’de İhracatçılar Birliği kurulması için hazırlanan kapsamlı dosya ve şehir adına yürütülen diğer projeler paylaşıldı.

müsıad’ın açıklamaları

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, ziyaret hakkında yaptığı açıklamada; “MÜSİAD Kayseri Yönetim Kurulu olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kayseri Milletvekillerimizi ziyaret ederek şehrimizin geleceği için önemli konuları istişare ettik. Ziyaretlerimiz kapsamında, önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Dursun Ataş, Bayer Özsoy değerli milletvekillerimize Kayseri’de İhracatçılar Birliği kurulması için hazırladığımız kapsamlı dosyayı ve şehrimiz adına yürüttüğümüz diğer projelerimizi sunduk. Kayseri’nin ekonomik ve ticari potansiyelini daha da yukarılara taşımak adına attığımız bu adımların hayırlara vesile olmasını diliyor, gösterdikleri ilgi ve destek için kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyoruz” dedi.