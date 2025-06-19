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KAYSERİ’de İki Arkadaş Bıçaklandı

ALKOLLÜ İKİ ARKADAŞ ARASINDA KAVGA

KAYSERİ’de alkollü olduğu belirlenen iki arkadaş, tartışma sonrası bıçakla yaralandı. Olay, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Kelkit Sokak’ta saat 16.00 civarında meydana geldi. Alkollü oldukları öğrenilen Cengiz S. ve Mehmet K. arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen bu tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

KAVGA SONUCUNDA İKİ KİŞİ YARALANDI

Kavga esnasında Cengiz S. ve Mehmet K. vücutlarının farklı yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kayseri Devlet Hastanesi’ne taşındı. Olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.

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