Kayseri’de İki Genç Arasında Olay

OLAYIN DETAYLARI

Kayseri’de, sevgilisi Yağmur Çoban’ın (17) başından vurulmasının ardından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Fehmi Demirkollu (27), olayın intihar olduğunu savundu. Demirkollu, “Devlet bana silah vermiyordu. Silahlara tutkum olduğu için kendi silahımı aldım. Silahın tetik emniyeti çalışmıyordu. Arabadan indim. Yağmur’un elinde silahın kabzasını gördüm. Sol elini çenesine dayamış durumdaydı. ‘Yağmur’ diye seslendim. Panikledi. Onu ben öldürmedim” şeklinde ifade verdi. Olay, 19 Ocak tarihinde saat 03.00’te Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi’nde gerçekleşti. Yağmur Çoban ile sevgilisi Fehmi Demirkollu, konuşmak amacıyla bir araya geldiği sırada, Çoban, Demirkollu’ya ait ruhsatsız bir silahla başından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Demirkollu’nun ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

İDDİANAMEDEKİ KANITLAR

Demirkollu, sevgilisinin kendisine ait ruhsatsız silahı alarak intihar ettiğini ifade etti. Ancak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptıkları soruşturma sonunda Demirkollu’yu cinayet şüphesiyle gözaltına alarak tutukladı. Hazırlanan iddianamede, ölen Çoban’ın annesinin olaydan önceki beyanları, Demirkollu ile Çoban arasındaki mesaj kayıtları ve olayda kullanılan silahın ruhsatsız olduğuna dair hususlar değerlendirildi. Ayrıca, 18 yaşından küçük olan Çoban’ın silah kullanmayı bilmediği ve şüphelinin sürekli tehditte bulunduğu da raporlara yansıdı. Bu veriler ışığında Demirkollu’nun savunmasına itibar edilmediği belirtilerek, kıskançlık nedeniyle Yağmur Çoban’ı öldürdüğü değerlendirildi.

DAVA SÜREÇLERİ

Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Fehmi Demirkollu ile Yağmur Çoban’ın annesi Tuba Yağmur ve taraf avukatları katıldı. Olayın detaylarına dair konuşan Demirkollu, “Ruhsatsız silahım aracın ön kısmındaydı. Silahımın tetik emniyeti çalışmıyordu. Yağmur’un elinde silahın kabzasını gördüm ve paniğe kapıldım. Elimde mermi giriş çıkış izi bulunuyor. Olaydan 1-2 dakika sonra ambulansı aradım. Panikleyip, yavaş davrandım. Onu ben öldürmedim. Suçsuzum ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Yağmur Çoban’ın annesi ise, “Kızımın ruh hali normaldı ve intihar eğiliminde değildi. En son ‘Anne, 5 dakikaya geliyorum’ diyerek evden çıktı. Olayı öğrenince kızım hala yaşıyordu ve ‘Kızım ölme’ diye yalvardım. Şikayetçiyim ve en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, Fehmi Demirkollu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi.