Kayseri’de İki Genç Bıçakla Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Kayseri’de, Mert B. (20) ve Mert Ali A. (25) arasındaki borç alacak meselesi yüzünden bıçaklı yaralama olayı meydana geldi. Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi’nde saat 21.30 sıralarında yaşandı.

KAVGANIN SURATI VE SONUÇLARI

Mert B. ile Mert Ali A. arasında başlayan tartışma, kısa süre içerisinde büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Her iki genç de birbirini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin durumdan haberdar etmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK HİZMETLERİ VE POLİS İNCELEMESİ

Sağlık ekipleri yaralıları hemen hastanelere kaldırarak gerekli müdahaleleri yaptı. Bunun yanında polis, kavgayla ilgili detaylı inceleme başlattı.