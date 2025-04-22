Kayseri’de İki Hükümlü Yakalandı

FİRARİ HÜKÜMLÜLER YAKALANDI

Kayseri’de, kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, kentte aranan kişilerin tespit edilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler, belirlenen adreslere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

SUÇLARINA GÖRE HAPİS CEZALARI

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, “hırsızlık” suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasına sahip Y.K. (45) ile “hırsızlık ve dolandırıcılık” suçlarından 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.K. (43) yakalandı. Her iki hükümlü, işlem süreçlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.