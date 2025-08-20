Kayseri’de İki Otomobil Çarpıştı

KAZADA İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bu kazada iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen iki otomobil Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Necati Kurmel Bulvarı’nda çarpıştı.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada hayatını kaybedenler Ali Yücel ve Fatma Soyer olarak belirlendi. Yaralı dört kişi, ambulansla Develi Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yücel ve Soyer’in cenazeleri ise morga kaldırıldı.