Haberler

Kayseri’de İki Otomobil Çarpıştı

KAZADA İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bu kazada iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen iki otomobil Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Necati Kurmel Bulvarı’nda çarpıştı.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada hayatını kaybedenler Ali Yücel ve Fatma Soyer olarak belirlendi. Yaralı dört kişi, ambulansla Develi Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yücel ve Soyer’in cenazeleri ise morga kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ladik’ te Traktör Devrildi, 6 Yaralı

Samsun'un Ladik ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu traktör virajı alamayarak dereye düştü. Kazada 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Haberler

Konyaspor, Muleka İle Anlaştı

Konyaspor, 26 yaşındaki Kongolu sol kanat oyuncusu Jackson Muleka ile iki yıllık bir anlaşma yaptı. İmza törenine kulüp yetkilileri katılarak Muleka'ya başarılar diledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.