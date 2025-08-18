Haberler

Kayseri’de İki Otomobil Çarpıştı

KAZA VE SONUÇLARI

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan otomobil, trafoya çarptı. Olay yerine gelen vatandaşlar, trafoda çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

KAZANIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, kazanın yeri Tavlusun Mahallesi’nde, Atatürk 1. Cadde ile Aydınlar Sokak kesişiminde gerçekleşti. C.K. tarafından yönetilen 34 MOA 875 plakalı otomobil ile G.B. idaresindeki 38 RT 837 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 MOA 875 plakalı araç sokakta bulunan trafoya çarptı. Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ

Olayın ardından, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak kaza ile ilgili araştırma yapmaya başladı. İncelemeler sonrasında kazaya karışan iki otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

