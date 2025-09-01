Kayseri’de İki Paraşütçü, Heyecan Verdi

İKİ PARAŞÜTÇÜ YENİ BİR HEYECAN YAŞADI

Kayseri’de iki yamaç paraşütü pilotu, eşekler ile taşınan paraşütleriyle birlikte 2 bin 500 rakımda yer alan yayladan havalanarak 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı’nın 3 bin 500 rakımına ulaşma heyecanını yaşadı. Pilotlar Muhammet Emin Gürpınar ve Efe Şimşekliler, bu alanda bir ilki gerçekleştirdi.

UÇUŞ YOLUNDA İKİ ADIM

Yamaç paraşütü pilotları, Kızılören Mahallesi’nden motorlu araçla Sarıgöl Yaylası’na ulaştı. Eşeklere yükledikleri paraşütleri 2 bin 500 metre rakımdaki Yılbant Tepesi’ne taşıdıktan sonra havalandı. İkili, böylelikle yeni bir uçuş alanı kazanmak için hedeflerine ulaşmayı başardı.

DENİZDEN YÜKSEKLİĞİ ARTIRMAK HEDEFİ

Uçuş deneyimlerini paylaşan pilot Muhammet Emin Gürpınar, “Kayseri’ye yeni uçuş alanları kazandırmak adına, Erciyes Dağı’nın zirvesinde ve eteklerinden uçuşlar gerçekleştirdik. Oldukça keyifli bir uçuştu. Kayseri’de, hava durumuna göre, yamaç paraşütü ile yaklaşık 4-5 bin yüksekliğe çıkabiliyoruz. Bu hafta Yılbant Tepesi’nden ve Ottoman’dan kalkış yaparak Erciyes’ten uçuşlar gerçekleştirdik. Dağa tırmandıktan sonra uçuşlarımızı burada sürdüreceğiz ve yeni alanlar kazandırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

KAMERALARA YANSIMALAR

Ayrıca, paraşüt pilotlarının kask kameralarına yansıyan görüntüler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.