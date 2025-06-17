Kayseri’de İşçi Kuyuya Düştü

SONDAJ KUYUSUNA DÜŞME OLAYI

Kayseri’de meydana gelen bir trajedi, sondaj kuyusuna düşen işçi Yunus Emre Demirkaynak’ın boğulması ile sonuçlandı. Olayın, Melikgazi ilçesindeki Erciyes Üniversitesi’nde saat 17.30 sıralarında gerçekleştiği bildiriliyor.

MEYDANA GELEN TRAJEDİ

İddialara göre, Yunus Emre Demirkaynak sondaj çalışması esnasında yaklaşık 2 metre derinliği bulunan, su ve balçıkla dolu olan kuyuya düştü. Olayın ardından hemen ihbarda bulunuldu ve polis ile sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Demirkaynak, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, Demirkaynak kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu trajik olayın ardından yetkililer tarafından bir soruşturma başlatıldı. Sondaj çalışmaları ve güvenlik önlemleri üzerinde yapılacak incelemelerin, olayın nedenini aydınlatması bekleniyor.