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Kayseri’de İşçiler Zam Protestosu Yaptı

İŞÇİLERDEN ZAM TEPKİSİ

Kayseri’de bulunan Hes Kablo ve Erciyes Çelik’te işverenle yapılan zam görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine işçiler iş bırakma eylemi düzenledi. İşçilerin zam talebini işverene iletmesinin ardından yaşanan görüşmelerde işveren, yüzde 45 oranında bir zam önerdi. Ancak bu teklife işçiler tarafından olumsuz karşılık verildi ve eylem kararı alındı.

EYLEM YAPILDI

Hes Kablo ve Erciyes Çelik’te çalışan işçiler, fabrikanın ve idari binanın önünde toplanarak eylemlerini gerçekleştirdi. Eyleme katılan işçiler, zam oranını protesto ederek alkışlar ve ıslıklar eşliğinde tepkilerini dile getirdi.

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