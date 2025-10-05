Haberler

Kayseri’de Jandarma Ekipleri Uyuşturucu Ele Geçirdi

JANDARMA EKİPLERİ UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, iki gelinliğin üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir aracın kente uyuşturucu sokma girişiminde bulunduğunu tespit etti.

ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Durdurulan araçta yapılan arama sonucunda, iki gelinliğin üstünde gizlenmiş haldeki uyuşturucu maddeye ulaşıldı. Olayla ilgili olarak, 2 şahıs gözaltına alındı ve işlem başlatıldı.

VALİ ÇİÇEK’TEN AÇIKLAMA

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, gençleri zehirlemek isteyen suçlulara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. Çiçek, “Hangi yolu denerse denesinler, kolluk kuvvetlerimiz gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara fırsat vermiyor, vermeyecek,” dedi. Açıklamasında, “Kayseri İl Jandarma Komutanlığımız, istihbari çalışmaları neticesinde uyuşturucu sokmak isteyen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, gelinlikler üzerine gizlenmiş 25 kilo 400 gram uyuşturucu madde yakalandı. Bu şehirde uyuşturucu satamayacaksınız. Gençlerimizi zehirlemenize izin vermeyeceğiz. Bu başarılı operasyonla zehir tacirlerini kıskıvrak yakalayan İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin” şeklinde ifadelerde bulundu.

