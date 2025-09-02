Kayseri’de Kaçak Sigara Operasyonu Yapıldı

KAAK SİGARA OPERASYONU

Kayseri’de gerçekleştirilen bir operasyonda, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yaptığı tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, T.B. ve T.E’nin Kocasinan ilçesindeki adreslerine baskın düzenledi.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan iki iş yerinde yapılan aramalarda, 20 bin 980 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 20 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 9 adet elektronik sigara ve 39 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.