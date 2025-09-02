Haberler

Kayseri’de Kaçak Sigara Operasyonu Yapıldı

Kayseri’de gerçekleştirilen bir operasyonda, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yaptığı tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, T.B. ve T.E’nin Kocasinan ilçesindeki adreslerine baskın düzenledi.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan iki iş yerinde yapılan aramalarda, 20 bin 980 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 20 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 9 adet elektronik sigara ve 39 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Beyoğlu’nda Elektrik Kesintisi Açıklandı

Beyoğlu'nda 3 Eylül'de gün boyunca sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintinin nedeni ve bitiş saati hakkında detaylar merakla bekleniyor.
Kocasinan’da Otomobil Tramvay Yoluna Uçtu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobil tramvay yoluna uçarak direğe çarptı. Kaza sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

