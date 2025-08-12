Kayseri’de Kaçak Tütün Ele Geçirildi

YOLCU OTOBÜSÜNDEN KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, kimlik kontrolü amacıyla durdurulan bir yolcu otobüsünde 230 kilogram kaçak tütün bulundu. Alınan bilgilere göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya Karayolu’nda yer alan Solaklar Mahallesi’nde yol kontrolü yaparken bir otobüsü durdurdu.

ARAMALAR YAPILDI

Jandarma ekipleri, çay ve tütün tespit köpeği ile beraber otobüste detaylı bir arama gerçekleştirdi. Bu aramalar neticesinde, 230 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.