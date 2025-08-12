Haberler

Kayseri’de Kaçak Tütün Ele Geçirildi

DURDURULAN OTOBÜSTEN KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Kayseri’de jandarma ekipleri, kimlik kontrolü amacıyla durdurdukları bir yolcu otobüsünde 230 kilogram kaçak tütün buldu. Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya Karayolu’nda yer alan Solaklar Mahallesi’nde yol kontrolü gerçekleştiriyor.

YAPILAN ARAMADA BÜYÜK MİKTARDA TÜTÜN TESPİT EDİLDİ

Ekipler, bu kontrol sırasında kimlik sorgulaması için durdurdukları otobüste, çay ve tütün tespit köpeği ile yapılan aramalarda 230 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçiriyor. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.

Zerzevan Kalesi’nde Gözlem Etkinliği Yapıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, Perseid meteor yağmuru için gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar, tarihi mekanın huzurunda doğa olayını izledi.
Yahşihan’da Üç Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlüyü yakaladı ve cezaevine gönderdi.

