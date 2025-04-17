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Kayseri’de Kaçak Tütün Operasyonu Yapıldı

KAÇAK Tütün VE NARGİLE KÖMÜRÜNE DÜZENLİ OPERASYON

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 58 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR

Operasyonda H.O.H. ve Ö.F.D. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda ise 58 kilogram kaçak tütün, 118 kilogram kaçak nargile kömürü ve 78 adet kaçak akıllı kol saati ele geçirildi. H.O.H. ve Ö.F.D. hakkında yasal süreç başlatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir” ifadesi kullanıldı.

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