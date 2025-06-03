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Kayseri’de Kaçakçılık Operasyonu Yapıldı

KAÇAKÇILIK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonu sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaçak sigara üretiminin yapıldığı tespit edilen bir adrese müdahale etti.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen bu operasyonda, evde yapılan arama sonucunda toplam 14 bin 800 adet boş ve dolu makaron ile birlikte elektronik sigara bulundu. Gözaltına alınan 26 yaşındaki H.D.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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