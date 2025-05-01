Haberler

KAYSERİ’de Kadın Bıçakla Yaralandı

OLAYA GİDEN POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ

Kayseri’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan F.K., eşinin elinde bıçak bulunduğu sırada yere düşerek yaralandığını bildirdi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan 1 çocuk annesi Ş.N.K.’yı hastaneye götürdü. Polis, olayla ilgili inceleme yürütmeye başladı. Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan 11 katlı bir binada yaşandı.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBAR

F.K., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp eşinin elindeki bıçakla yere düştüğünü belirterek yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Eve ulaşan sağlık görevlileri, Ş.N.K.’nın karnından bıçak darbesiyle yaralandığını tespit etti. İlk müdahalenin ardından Ş.N.K., Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan sağlık kontrollerinde Ş.N.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili detaylı bir araştırma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

“Şakir Paşa Ailesi Final Yaptı.”

Dizi setinde çıkan yangınlar ve çalışan kaybı sonrası, sezon finalinin erken yapılacağı bildirildi. Şakir Paşa Ailesi'nin durumu, tartışmaları beraberinde getiriyor.
Haberler

Konya’da CHP Aracına Saldırı İddiası

Konya'da CHP miting aracına gerçekleştirilen silahlı saldırının zanlısı M.K., ifadesinde havaya ateş ettiğini ve hedef almadığını ifade etti. Valilik, şüphelilerin hızla yakalandığını bildirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.