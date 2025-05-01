KAYSERİ’de Kadın Bıçakla Yaralandı

OLAYA GİDEN POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ

Kayseri’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan F.K., eşinin elinde bıçak bulunduğu sırada yere düşerek yaralandığını bildirdi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan 1 çocuk annesi Ş.N.K.’yı hastaneye götürdü. Polis, olayla ilgili inceleme yürütmeye başladı. Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan 11 katlı bir binada yaşandı.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBAR

F.K., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp eşinin elindeki bıçakla yere düştüğünü belirterek yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Eve ulaşan sağlık görevlileri, Ş.N.K.’nın karnından bıçak darbesiyle yaralandığını tespit etti. İlk müdahalenin ardından Ş.N.K., Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan sağlık kontrollerinde Ş.N.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili detaylı bir araştırma başlattı.