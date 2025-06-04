Kayseri’de Kadın, Düşen Kolyeyi Aldı

OTOBÜSTE DÜŞÜRÜLEN ALTIN KOLYEYİ ALAN KADIN YAKALANDI

Kayseri’de bir halk otobüsü içerisinde kaybolan 50 bin TL değerindeki altın kolye, yapılan incelemeler sonucunda bir kadın tarafından alındı ve ardından gözaltına alındı.

Bir yolcu, özel halk otobüsü seyahatinde değerli altın kolyesini düşürdü. Kolyesinin kaybolduğunu fark eden kadın, durumu hemen polise bildirdi. İhbarı alan Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, otobüsün kamera kayıtlarını inceledi ve kolyeyi alan kişinin Ş.B. olduğunu belirledi.

HIZLI MÜDAHALE İLE KADIN YAKALANDI

Ekipler, tespit ettikleri kadının adresine operasyon düzenleyerek onu gözaltına aldı. Yakalanan kadına ait altın kolye, sahibine geri teslim edildi. Bu olay, halkın değerli eşyalarına sahip çıkma konusunda dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.