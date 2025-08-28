Kayseri’de Kalfalık Yapan A.C. Yaraladı

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Kayseri’de bir oto tamir atölyesinde çalışan A.C., tabancayla oynadığı esnada çırak M.H.O.’yu kazara yaraladı. Olay, akşam saat 17.30 sularında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6186’ncı Sokak’ta gerçekleşti. Buradaki bir oto tamircisinde kalfa olarak görev yapan A.C., elindeki silahla oynamaktayken, tabanca ansızın ateş aldı.

MÜDAHALE VE GÖZALTI DURUMU

Silahın ateş alması sonucu, olay anında atölyede bulunan yabancı uyruklu çırak M.H.O. vurularak yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, M.H.O.’ya olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yaralı, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kazara vurma olayını gerçekleştiren A.C. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. M.H.O.’nun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.