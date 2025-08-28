Haberler

Kayseri’de Kalfalık Yapan A.C. Yaraladı

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Kayseri’de bir oto tamir atölyesinde çalışan A.C., tabancayla oynadığı esnada çırak M.H.O.’yu kazara yaraladı. Olay, akşam saat 17.30 sularında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6186’ncı Sokak’ta gerçekleşti. Buradaki bir oto tamircisinde kalfa olarak görev yapan A.C., elindeki silahla oynamaktayken, tabanca ansızın ateş aldı.

MÜDAHALE VE GÖZALTI DURUMU

Silahın ateş alması sonucu, olay anında atölyede bulunan yabancı uyruklu çırak M.H.O. vurularak yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, M.H.O.’ya olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yaralı, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kazara vurma olayını gerçekleştiren A.C. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. M.H.O.’nun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Trafik Kazası Meydana Geldi

Malkara'da gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Haberler

Elazığspor Hazırlıklarına Devam Ediyor

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'taki BAY döneminin ardından MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fırat Gül, eksik oyuncuları ve şampiyonluk hedefini değerlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.