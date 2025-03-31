Kayseri’de Kamyon Kazası: 1 Yaralı

KAMYON DEVRİLİYOR

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyon devrildi. Olayda 1 kişi yaralanıyor.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, Malazgirt Bulvarı üzerinde 38 GS 117 plakalı kamyon seyir halindeyken devriliyor. Kaza sonucunda kamyonda bulunan 1 kişi yaralanıyor. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendiriliyor. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

TRAFFİK KONTROLSÜZ DEĞİL

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda trafiğin kontrollü olarak akmasını sağlıyor ve kazayla ilgili soruşturma başlatıyor.