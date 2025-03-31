Haberler

Kayseri’de Kamyon Kazası: 1 Yaralı

KAMYON DEVRİLİYOR

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyon devrildi. Olayda 1 kişi yaralanıyor.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, Malazgirt Bulvarı üzerinde 38 GS 117 plakalı kamyon seyir halindeyken devriliyor. Kaza sonucunda kamyonda bulunan 1 kişi yaralanıyor. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendiriliyor. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

TRAFFİK KONTROLSÜZ DEĞİL

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda trafiğin kontrollü olarak akmasını sağlıyor ve kazayla ilgili soruşturma başlatıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Burdur’da Aranan Kişi İçin Çalışmalar Sürüyor

Burdur’da kaybolan 63 yaşındaki Hilmi Güleşir için arama çalışmaları sürüyor. Dalgıç polisler gölde ve ormanlık alanlarda arama yapıyor ancak henüz bir sonuca ulaşılamadı.
Haberler

Tekirdağ’da Alkollü Sürüş Kazaya Sebep Oldu

Süleymanpaşa'da gerçekleşen trafik kazasında, hatalı sollama nedeniyle iki kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün durumu ciddiyetini koruyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.