Kayseri’de Kanlı Ay İzlemesi Yapıldı

KANLI AY TUTULMASI KAYSERİ’DE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yılın en heyecan verici gök olaylarından biri olan “Kanlı Ay” tutulması, Kayseri’de birçok vatandaş tarafından izlendi. Ay’ın kızıla dönmesini görmek isteyenler, gökyüzündeki bu muhteşem olayı yakından takip etmek için piknik alanlarına akın etti. Ay, tamamen Dünya’nın gölgesine girdiğinde Kanlı Ay tutulması gerçekleşti. Akşam saat 20.30’da başlayan tutulma, Kayseri’den de net bir şekilde gözlemlendi.

TUTULMA ANINI PAYLAŞTILAR

Kanlı Ay tutulmasını izlemek isteyenler, park ve bahçelerde buluşarak hem piknik yapıp hem de bu olağanüstü gökyüzü manzarasını seyretmenin keyfini çıkardı. Öte yandan, tutulma anları fotoğraf makineleriyle kayıt altına alındı. Leylekli Kız Caddesi’nde buluşan Mustafa Şahin, “Daha önceden güneş tutulmalarını gördük. Kanlı ayda gerçekten çok güzelmiş. Şu anda bulutlar biraz kapatıyor ama izlemeye devam edeceğiz. Kanlı ayı izlemeye geldik. Doğa olayları güzel şeyler. Bu konularda bilgi sahibi olmakta lazım. Kanlı ayı ilk defa gördüm. Misafirlerimizle beraber izlemek için geldik” dedi.

Kanlı Ay’ı izlemek için piknik yapmaya gelen Meryem Sude Ceren, “Kanlı ayı ben de ilk defa görüyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor” ifadelerini kullandı. Esmanur Kuşkaya, “Birkaç gün öncesinden Kanlı Ay olacağına dair haberimiz vardı. Biz de bugüne özel bir piknik ayarladık. Gelelim özellikle izleyelim diye. Ay çok güzel gözüküyor. Samimi bir ortamımız var. Ay da bize eşlik ediyor” sözleriyle duygularını paylaştı.