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Kayseri’de Kar Yağışı Trafiği Felç Etti

KARSIZ KALAN ULAŞIM HATTI

Kayseri’de gerçekleşen kar yağışı, Malatya yolu üzerinde ulaşımın durmasına sebep oldu. Dün başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırarak devam etti. Bu durum, Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş yollarının trafiğe kapatılmasına yol açtı ve pek çok tır yolda mahsur kaldı.

YOLDA KALAN TIRLARA YARDIM

Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde bulunan tırlar, uzun bir trafik kuyruğu oluşturdu. Yolun kapanması nedeniyle yolda kalan sürücüler, ekipler tarafından gıda yardımına ulaşabiliyor. Bu tür olumsuz hava koşulları, ulaşımda ciddi aksaklıklara neden olabiliyor.

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