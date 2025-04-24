Kayseri’de Kasten Öldürmeden Şahıs Yakalandı

POLİS ÇALIŞMALARIYLA YAKALANAN ŞAHIS

Kayseri’de, polis ekipleri tarafından sürdürülen operasyonda, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, aranan şahıslara yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZASI BULUNUYORDU

Yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 yaşındaki F.B. yakalandı. Ele geçirilen şahıs, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.