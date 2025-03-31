Kayseri’de Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı

ÇOCUK PARKINDA ÇIKAN KAVGA

Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki bir çocuk parkında yaşanan olayda bir kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Uğurevler Mahallesi 21. Cadde üzerinde yer alan çocuk parkında 14 yaşındaki M.A.S. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce M.A.S. göğsünden bıçaklandı, şüpheli ise olayın ardından hızla kaçtı.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ GELDİ

Olay hakkında bilgi verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. M.A.S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için arama faaliyetlerine başladı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.