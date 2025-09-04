Kayseri’de Kavga, Bıçaklama Olayı Yaşandı

Haberler

OLAYIN NEDENİ ÇOCUK RAHATSIZLIĞI

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, çocuk yüzünden çıkan bir kavgada bir kişi komşusunu bıçakladı. Germir Mahallesi Samancı Sokak’ta meydana gelen olayda, O.T., T.V.’nin çocuğunun kendisini rahatsız ettiğini öne sürdü ve komşusuyla tartışmaya başladı. Tartışma, kısa süre içinde bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada T.V., karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından hemen ihbarda bulunulduğu ve bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildiği öğrenildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra T.V.’yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürdü.

GÖZALTINA ALMA VE SORUŞTURMA

Olayın ardından komşusunu bıçakla yaralayan O.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gelişmeler doğrultusunda olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Düziçi’nde Kaza, 29 Yaşında Kayıp

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Hüseyin Kütük'ün kullandığı otomobil direğe çarparak hurdaya döndü; Kütük olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma açıldı.
Yangın Kontrol Altında Alındı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Ekinözü köyü Ayyıldız Mezrası'nda çıkan anız yangını 100 hektarlık alanda etkili oldu, fakat ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındı. Vali önlemlerin alındığını açıkladı.

